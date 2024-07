Visita guidata con Acli Dalfino: itinerario dei palazzi storici e nobili di Bari

Prezzo non disponibile

Il Circolo Acli Dalfino organizza per sabato 6 luglio in collaborazione con l'associazione Panificatori di Bari una visita guidata con itinerario dei Palazzi storici e nobili della città vecchia: EFFREM , DEI MARCHESI DI MONTRONE, MACARIO, CASAMASSIMI, MESSENI NEMAGNA, DIANA, GIRONDA e tanti altri. Al termine, nel sottano di Commara 'Iannine' ci sarà la degustazione del panettone d'estate accompagnato da un bicchiere di spumante .Per prenotazioni Acli Dalfino tel 080 5210355