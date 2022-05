Itinerario dei Palazzi storici di Bari

Prezzo non disponibile

SABATO 11 GIUGNO Visita guidata con itinerario dei palazzi storici, la visita a Palazzo Fizzarotti .Sarà possibile vedere alcuni palazzi storici di Bari vecchia come Palazzi EFFREM, DOTTULA, CARDUCCI, GIRIONDA, DIANA, e il bellissimo palazzo FIZZAROTTI dal suo inconfondibile stile gotico veneziano. L'esterno sarà illustrato da Michele Fanelli, l'interno dalla dottoressa Vera Poli Marinelli. La partenza è prevista per le ore 18,30 da piazza ODEGITRIA , per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355.