Visita guidata tra presepi di Bari vecchia con degustazione finale

Venerdì 2 febbraio ulltima visita guidata ai Presepi ancora in essere nella città vecchia:il circolo Acli Dalfino porterà i visitatori alla processione del Bambinello di Praga nella Chiesa di San Giuseppe e al termine visita al presepe del Circolo con lotteria e degustazioni con ragù e Braciola per concludere così in bellezza il periodo natalizio. La partenza è prevista per le ore 18.30 da Piazza Odegistria Cattedrale. Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355.