MERCOLEDI 10 AGOSTO VISITA GUIDATA con itinerario di SAN LORENZO: "Vedremo angoli suggestivi della città vecchia come il balcone degli innamorati, il vicolo del bacio, angoli medievale come Corte San Triggiano Corte dietro San Pietro Vecchio, Piazza Mercantile e la Colonna iNfame, la Fonata delle Quattro Facce, il Fortino sul belvedere dove sarà narrata la tradizione legata a San Lorenzo. Seguirà una degustazione alla barese con taralli, focaccia e un bicchiere di vino. La partenza è prevista per le ore 19,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE ,per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355