Visita guidata 'San Nicola di Myra, San Nicola dei Baresi' con l'Accademia Nicolaiana

Come ogni fine settimana Slowtravels.it Associazione Culturale in collaborazione con l’Accademia Cittadella Nicolaiana propongono i tour di storia emozionale in italiano: un modo differente di vedere i tesori della Città e con l’esclusiva formula “contributo libero”: si lascia un contributo per l’associazione per quanto il tour vi abbia arricchito e a seconda delle proprie possibilità.



Domenica 9 giugno ore 18.00 “San Nicola di Myra, San Nicola dei Baresi”.

Il Museo Nicolaiano apre le sue porte dopo l’orario canonico per un percorso identitario della città di Bari. Il “nostro San Nicola” si racconterà attraverso i preziosi reperti con una storia affascinante. Biglietto a soli 4€ anziché 8, bambini gratis e foto con il figurante di San Nicola.

Chiunque installi l'App dell'Accademia potrà avere l'ingresso gratuito al Museo!

Avrete a disposizione l'Audioguida per Basilica, Museo e Cittadella. Potrete rimanere sempre connessi per scoprire gli eventi futuri e fare shopping sullo store online!



Apple: https://apps.apple.com/it/app/ acn-accademia/id1524270553