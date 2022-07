Discover sapori e saperi di Santeramo in walking tour

Al via il primo evento gratuito! Visita guidata con raduno e partenza alle ore 17.45 presso Info Point in Piazza Garibaldi.

Fabio Sampaolo - guida turistica abilitata Regione Puglia, ci condurrà nel centro storico di Santeramo per conoscerne meglio la storia ed i più importanti siti di interesse, attraverso un tour ad anello della durata 1h 30 circa.

Al termine è prevista per i partecipanti una degustazione a base di prodotti tipici locali.

Nella stanza del Parco sita all’interno del Palazzo Marchesale sara' possibile, inoltre, visitare una mostra pomologica di frutti di Puglia, volta alla conoscenza della stagionalita' e della varieta' del patrimonio agricolo del nostro territorio, in collaborazione con la Fondazione Agroalimentare Puglia.

Per info e prenotazioni:

tel. 329/1698961

mail proloco.santeramo@libero.it