Visita guidata tra gli archi di Bari vecchia e nella Bari sotterranea

SABATO 3 GIUGNO Visita guidata agli ARCHI DI BARI VECCHIA: "Vedremo Archi che hanno fatto la storia della città, passeremo sotto l'arco DE LA NEVE , DE LA MASCIARE , DE LE VARCHECEDDARE , DE DONNA FIFF', DE LE MERAVIGLIE , DU PERTONE JISSE E TRASE , DE LE ZIAZI', DU VANESE , DU SPIRETE SANDE , U UARCHE JINDE O UARCHE , U UARCHE DU CARMENE'. Durante la passeggiata saranno narrate storie e leggende legate a personaggi tipici del posto . Partenza ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE PER PRENOTAZIONI ACLI DALFINO TEL 080 5210355

DOMENICA 4 GIUGNO Visita guidata con itinerario BARI SOTTERRANEA "BARI SOTTOSUOLO": "Scoprirete la Bari ROMANA BIZANTINA E NORMANNA, ancora il MONASTERO BIZANTINO DEL X SC. DC., una cappella bizantina del x sc IN PALAZZO SIMI e ancora il bellissimo CASTELLO SVEVO". La partenza è prevista per le ore 10,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355