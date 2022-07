Itinerario tra i vicoli e le corti di Bari Vecchia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 30 luglio visita guidata con itinerario vicoli e corti della città vecchia: "Vedremo vicoli e corti che non averte mai visto come 'CAPER DU TURKE, CORTE GARRITTA , LE CHELONNE DE SANDA MARIA , LA MADONNA NGNORE" Seguirà una degustazione con taralli, patatine e una buona fetta di anguria .La partenza ore 18,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355