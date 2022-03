Visita guidata ai palazzi storici di Bari e itinerario sotterraneo

Prezzo non disponibile

Sabato 19 marzo itinerario dei Palazzi storici della città vecchia e visita guidata a Palazzo Fizzarotti. Sarà possibile vedere palazzi come Effrem, Zeuli, Carducci, Verrone, Gironda, Diana ed infine Palazzo Fizzarotti. L'esterno sarà illustrato da Michele Fanelli, l'interno dalla dottoressa Vera Poli Marinelli. La partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza Cattedrale. Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355

Domenica 20 marzo visita guidata con itinerario "BARI E IL SUO SOTTOSUOLO". Sarà possibile vedere la Bari romana bizantina e normanna, ancora una cappella bizantina del X° secolo, il Palazzo Simi, il monastero dei Greci, e in fine il Castello Svevo dall'esterno. La partenza è fissata alle ore 11,00 da piazza cattedrale, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355.