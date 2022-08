Visita guidata dei palazzi storici di Bari vecchia

Sabato 20 agosto si replica (causa rinvio per maltempo) la visita guidata con itinerario dei PALAZZI STORICI DELLA CITTA' VECCHIA': "Vedremo palazzi storici e nobili che hanno fatto la storia di Bari come palazzi EFFREM, ZEULI, CALO' CARDUCCI, VERRONE, GIRONDA, DEI CELESTINI, DIANA, CONTI ASTARITA, TANZI, ONORATO ZIZZI, NITTI VALENTINO". Durante la passeggiata sarà narrata la storia dei palazzi e delle famiglie nobili mentre alla fine della visita ci sarà una degustazione alla barese con focaccia, taralli, patatine e un buon bicchiere di vino rosso. La partenza è prevista per le ore 18,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO tel 080 5210355