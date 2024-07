VIsite al casale di Balsignano

Il casale fortificato di Balsignano rappresenta un esempio unico di insediamento rurale nella terra di Bari tra i meglio conservati con origini collocate tra X e XI secolo.



La visita del sito permette di scoprire tracce importanti dell'architettura medievale pugliese, il visitatore è guidato alla scoperta del castello con la sua torre colombaia, del complesso di Santa Maria in Balsignano, con il suo ciclo di affreschi del XIII e XIV secolo, della chiesa di San Felice monumento nazionale dal 1909.



La chiesa di San Felice rappresenta un unicum architettonico con la sua alta cupola in terra di Bari.



Il sito si trova lungo la lama lamasinata a 2,5 km dal territorio di Modugno lungo la sp Modugno Bitritto, da Bari è raggiungibile imboccando lo svincolo Bitritto sud direzione Modugno.



Il biglietto con inclusa la visita guidata costa 5 euro, gratis per minorenni.



Maggiori informazioni contattando la pagina fb https://www.facebook.com/CasalediBalsignanoMuseo/