“Occhio alla vista”, screening oculari gratuiti per la prevenzione della maculopatia senile

Orario non disponibile

Quando Dal 13/10/2022 al 13/10/2022 solo domani Orario non disponibile

Nell’ambito del progetto S.C.I.A.M. - Spazio comune invecchiamento attivo multidimensionale, finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale Aliante, domani, presso la sede in via Calefati 245, saranno effettuali screening gratuiti della vista. I cittadini che si saranno prenotati potranno sottoporsi all’esame diagnostico OCT (tomografia retinica), che consente di ottenere in pochi minuti un’analisi precisa della parte centrale della retina, ossia la macula, alla ricerca degli eventuali segni precoci della malattia.

La giornata si ricollega a “Occhio alla vista”, la campagna di prevenzione della maculopatia senile promossa in collaborazione con l’associazione Pazienti affetti da maculopatia Apam e il centro di Rieducazione visiva Cervi.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni: 080/5796473, progettosciam@gmail.com.