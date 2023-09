Nuove visite guidate con gli artisti protagonisti dell’VIII edizione di PhEST

Continuano le visite guidate con gli artisti protagonisti dell’VIII edizione di PhEST – Festival internazionale di fotografia e arte in corso a Monopoli dai primi di settembre. Sabato 30 settembre, alle ore 18.00, sarà Koos Breukel, uno dei più grandi fotografi ritrattisti dei Paesi Bassi, a dedicare il suo tempo ai visitatori di PhEST conducendoli attraverso le opere della retrospettiva “Me We”. Ospitato nella storica cornice di Palazzo Martinelli, “Me We” raccoglie alcuni dei ritratti più rappresentativi del suo lavoro. Domenica 15 ottobre, sempre alle ore 18.00, l’appuntamento invece è con Robin Schwartz che accompagnerà il pubblico di PhEST alla scoperta dei segreti e del backstage della sua mostra “Amelia & the Animals” ospitata a Palazzo Palmieri. Insieme all’artista sarà presente anche la figlia Amelia, protagonista sin dall’infanzia degli scatti con gli animali raccontati in mostra. Una presenza, quella di Amelia in Puglia insieme alla madre che non nasconde l’idea di possibili set da creare in Puglia per nuove foto da aggiungere al progetto sempre in progress.

Per entrambe le visite guidate i visitatori interessati devono presentarsi alla biglietteria di Palazzo Palmieri 15 minuti prima dell’orario di programmazione della visita (quindi alle 17.45). La partecipazione è aperta a tutti, non ci sono limiti di posti e non è necessario prenotarsi. Per partecipare è sufficiente essere in possesso di un biglietto di ingresso alle mostre ancora valido.

E per chi ancora non ha visitato il PhEST, così come per chi lo ha visitato e ha voglia di tornarci, da pochi giorni si ergono sull’orizzonte del Mare Adriatico, dalla cima del castello Carlo V di Monopoli, le figure di “Di mare in mare”, l'installazione scultorea di Giuseppe Gallo, parte dei progetti d’arte contemporanea di PhEST 2023.

Oltre alle visite con gli artisti, sono sempre attive anche le visite guidate gratuite per gruppi fino a 15 persone, con partenza ogni ora alle 17.00 e alle 18.00 il sabato e la domenica pomeriggio; e alle 10.00, alle 11.00 e alle 12.00 la domenica mattina. A cura degli studenti del Polo Liceale di Monopoli “Galileo - Curie”, questi appuntamenti si inseriscono nella collaborazione nata quest’anno tra PhEST e l’istituto scolastico che ha collaborato anche durante il mese di agosto con gli allestimenti delle sedi espositive. I visitatori interessati possono presentarsi direttamente a Palazzo Palmieri. Per partecipare è sufficiente acquistare il biglietto di ingresso alle mostre.

E ancora, fino al 1° novembre è sempre possibile prenotarsi ad una visita guidata per le scuole di ogni ordine e grado. Le visite si terranno preferibilmente al mattino, su prenotazione scrivendo a info@phest.it. Ogni gruppo sarà composto da un massimo di 30 studenti. La durata di ciascuna visita è di circa due ore, con una presentazione introduttiva tesa a fornire informazioni sui contenuti delle trentadue esposizioni che compongono il festival e i relativi fotografi. Seguirà il percorso guidato con commento delle fotografie esposte a cura della guida. Il costo della visita guidata per ciascuno studente è pari a 4 euro, comprensivo di ingresso alle mostre e guida.

E mentre si attendono i risultati della call #MusicForPhEST gli organizzatori di PhEST annunciano quattro live set musicali per il mese di Ottobre: 7, 14, 21 e 28. Sul palco del Festival ci saranno i quattro vincitori finalisti della call che accompagneranno con differenti proposte musicali e sonorità il percorso dei visitatori. Nei prossimi giorni verranno svelati i nomi, ma intanto si possono segnare le date sul calendario.

NUOVI ORARI DI OTTOBRE.

A partire da domenica 1 ottobre le mostre sono aperte dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00. Giorno di chiusura il lunedì. Sul sito www.phest.it sono disponibili ulteriori informazioni.