Visite guidate a Bari vecchia tra storia e bellezza

Sabato 7 ottobre visita guidata con itinerario SARACENO (LA CAPE DU TURKE) durante la quale sarà narrata la storia della liberazione di Bari ad opera dei veneziani. Eentrando nelle viuzze e nei vicoli caratteristici di Bari vecchia si vedranno inoltre archi dalla bellezza unica come "L'ANNICCHIE DE BARE VECCHIA" e al termine della visita ci sarà una degustazione alla barese. La partenza alle ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355

DOMENICA 8 OTTOBRE visita guidata "BARI E IL SUO SOTTOSUOLO" attraverso cui ammirare le tracce delle civiltà ROMANA, BIZANTINA E NORMANNA, visita nel Succorpo della CATTEDRALE DI BARI, ancora una cappella BIZANTINA DEL X SC D. C. Un altro sito a cielo aperto da visitare sarà il CASTELLO SVEVO ma dall'esterno. La partenza è prevista per le ore 10,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE. Per prenotazioni ACLI DALFINO TYEL 080 5210355.