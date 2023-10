Visite guidate alla scoperta delle bellezze di Bari

MERCOLEDI 1 novembre e Domenica 5 novembre in programma due visite guidate con itinerario BARI SOTTERRANEA "BARI SOTTOSUOLO": Scoprirete la bari ROMANA BIZANTINA E NORMANNA, ancora il MONASTERO BIZANTINO DEL X SC. DC., la cappella BIZANTINA DEL X SC D. C e il bellissimo CASTELLO SVEVO". La partenza è prevista per le ore 10,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE. Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355

SABATO 4 NOVEMBRE Visita guidata con itinerario dei PALAZZI STORICI DI BARI VECCHIA: "Vedremo palazzi EFFREM, dei MARCHESI DI MONTRONE, CASAMASSIMI, MACARIO, MESSENI NEMAGNA, DIANA, GIRONDA, CARDUCCI, TANZI ZIZZI, ZEULI e al termine nella zona VENEZIANA ci sarà una degustazione alla BARESE". Partenza ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355