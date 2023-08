Visite guidate nella città vecchia, tra Archi e 'Bari sottosuolo'

Prezzo non disponibile

GIOVEDI 10 AGOSTO = In onore di SAN LORENZO VISITA GUIDATA AGLI ARCHI DELLA CITTA' VECCHIA , Faremo una passeggiata agli ARCHI della città vecchia , vedremo " U UARCHE DE LA MASCIARE , DE LA NEVE , CARDUCCE , DE SAN GEUANNE , LA CAPE DU TURCHE , U UARCHE JINDE O UARCHE , DU SPIRETE SANDE , DU VANESE , U BUCHE , . Durante la passeggiata , sarà narrata la storia di SAN LORENZO E LA TRADIZIONE AD ESSO LEGATA , PIU' saranno lette POESIA IN DIALETTO BARESE , A TERMINE DEGUSTAZIONE ALLA BARESE , PARTENZA ORE 18,00 DA PIAZZA ODEGITRIA CATTEDRALE , PER PRENOTAZIONI ACLI DALFINO TEL 080 5210355

SABATO 12 AGOSTO= Visita guidata con itinerario BARI SOTTERRANEA " BARI SOTTOSUOLO" scoprirete la bari ROMANA BIZANTINA E NORMANNA , ancora il MONASTERO BIZANTINO DEL X SC. DC. , . ancora il bellissimo CASTELLO SVEVO , la partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE , per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355