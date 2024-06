Visite guidate alla scoperta del Casale di Balsignano - Modugno

Il casale fortificato di Balsignano rappresenta un esempio di insediamento rurale nella terra di Bari con le strutture difensive e sacre di alto pregio. Il visitatore è guidato alla scoperta del castello con la sua torre colombaia, del complesso di Santa Maria in Balsignano, con il suo ciclo di affreschi del XIII e XIV secolo, della chiesa di San Felice, monumento nazionale dal 1909.



Gli orari di apertura sono 9:30 - 13 / 15:00 - 18:00. Il biglietto di ingresso intero ha un costo di 5 euro e assicura la visita guidata, gratuito per minorenni



Il Casale lungo la prima tappa Bari - Bitetto del Cammino Materano - Via Peuceta, qui è possibile farsi timbrare la credenziale.



Il casale è raggiungibile a piedi, in bicicletta da Modugno o Bitritto.