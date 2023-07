Visite guidate alla scoperta di Balsignano

Nelle campagne di Modugno esiste un sito museale unico nel suo genere con importanti tracce di affreschi e presenze architettoniche uniche in terra di Bari.

Il casale fortificato di Balsignano rappresenta un esempio di insediamento rurale nella terra di Bari tra i meglio conservati con origini collocate tra X e XI secolo.

La visita del sito permette di scoprire tracce importanti dell'architettura medievale pugliese.

Il visitatore è guidato alla scoperta del complesso di Santa Maria in Balsignano, con il suo ciclo di affreschi del XIII e XIV secolo, della chiesa di San Felice, monumento nazionale dal 1909. La chiesa di San Felice rappresenta un unicum architettonico con la sua alta cupola in terra di Bari.

Il sito si trova lungo la lama lamasinata a 2,5 km dal territorio di Modugno, che ne è diventato proprietario, attuando un progetto di riapertura, valorizzazione e fruizione.

Il Casale lungo la prima tappa Bari - Bitetto del Cammino Materano, Via Peuceta, qui è possibile farsi timbrare la credenziale.

Il casale è raggiungibile a piedi, in bicicletta da Modugno.



Nel biglietto di ingresso è inclusa la visita guidata al sito da parte delle guide, non è necessaria la prenotazione.

Per le tariffe: https://www.casaledibalsignano.it/index.php/biglietti

gli orari di apertura del sito sono 9:30 - 13:00 15:00 - 18:00



Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/CasalediBalsignanoMuseo/