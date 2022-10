Itinerario dei 'mestieri antichi' e 'del vino e delle cantine'

Sabato 8 ottobre Visita guidata con itinerario dei MESTIERI ANTICHI: sarà possibile vedere angoli stupendi della città vecchia dove era possibile incontrare le figure dei mestieri antichi come 'LA PIZZELLARE in piazza ALBICOCCA , U MATERASSARE in via degli orefici, U MUNAFURBECE via Vallisa, U SEGGIALE a SAN Ghitane, LA VAMMARE in via Filioli, L'OMBRELLARE sotto L'ARCO MERAVIGLIE , e tanti altri'. Durante la passeggiata saranno narrate storie e leggende legate ai mestieri. La partenza è prevista per le ore 18,30 da piazza ODEGITRIA, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355

Domenica 9 ottobre Visita guidata con itinerario DEL VINO E DELLE CANTINE STORICHE DELLA CITTA' VECCHIA , Vedremo cantine che hanno fatto la storia della città quali 'CIANNA CIANNE, MANE MUZZE, MECHELE PUZZE, U CEMECE, CARNA TOSTE, LA VETTARE, CALANDRIDDE', seguirà una degustazione con taralli, focaccine e un buon bicchiere di vino rosso. La partenza è prevista per le ore 10,30 da piazza ODEGITRIA, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355