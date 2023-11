Visite guidate tra archi e percorsi sotterranei di Bari vecchia

Prezzo non disponibile

Sabato 11 novembre visita guidata 'ARCHI DI BARI VECCHIA': sarà possibile vedere gli archi che hanno fatto la storia di Bari Vecchia come 'U UARCHE DE LA NEVE , DE LA MASCIARE , U UARCHE DE LE VARCHECEDDARE , CARDUCCI , DE SAN GEUANNE , U UARCHE JINDE O UARCHE , DU SPIRETE SANDE, DU VANESE , U BUCHE , U UARCHE DE LE ZIAZI', U UARCHE DE LE MERAVIGLIE' . Durante la passeggiata saranno narrate storie e leggende relativi agli archi e dopo la passeggiata ci srà una degustazione alla barese con un buon bicchiere di vino per onorare San Martino. Partenza ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355

Domenica 12 novembre visita guidata con itinerario "BARI SOTTOSUOLO": "Scoprirete la Bari romana, bizantina e normanna, ancora il Monastero Bizantino del X SC. DC., la cappella bizantina del X SC D. C e ancora il bellissimo Castello Svevo". La partenza è prevista per le ore 10,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355

LUNEDI 13 NOVEMBRE Corso per imparare a fare le ORECCHIETTE STRASCINATE , IL corso avrà la durata di 4 giorni dalle ore 18,00 alle ore 20 ,00 durante il quale si faranno anche le cartellate in visione del NATALE. Nell'ultimo giorno di corso è prevista una cena finale con ORECCHIETTE CON IL SUGO E BRASCIOLE A RAGU'. Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355