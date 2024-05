Visite guidate alla scoperta dei tesori di Bari

Come ogni fine settimana Slowtravels.it Associazione Culturale in collaborazione con l’Accademia Cittadella Nicolaiana propongono i tour di storia emozionale in italiano: un modo differente di vedere i tesori della Città e con l’esclusiva formula “contributo libero”: si lascia un contributo per l’associazione per quanto il tour vi abbia arricchito e a seconda delle proprie possibilità.



Registrandosi ad ogni tour si ha il diritto di ingresso al Museo Nicolaiano al prezzo ridotto di 3€ anziché 8€.



Venerdì 3 ore 16.30 Monasteri Sotterranei Sconosciuti, un viaggio tra Palazzo Simi, il monastero sotterraneo di San Benedetto, il Museo dei Pigmenti Antichi, il Monastero dei Greci e “il teatro romano di Bari”.



Venerdì 3 ore 19.30 Bari Mysteriosa, due ore tra amori, avvelenamenti, leggende, e misteri. Saranno i racconti di Alfredo Giovine ad accompagnarci in una splendida passeggiata nella storia e nelle tradizioni, accompagnati da una baresissima “Peroni sudata”



Sabato 4 ore 16.30 Underground Tales, storie sotterranee. Dall’allineamento solare del Solstizio d’estate in Cattedrale, al bestiario medievale. Dai mosaici tardo antichi del Succorpo ai segreti della Cripta di San Nicola. Un meraviglioso percorso tra guerra e pace, per riscoprire la storia profonda di Bari.



Domenica 5 ore 10.00 “La Città delle Donne”

Le grandi donne della storia di Bari: tra genetica e paragenetica esploreremo la presenza del “femminino” nella storia della città, dalle Madonne alle streghe, ai reperti del Museo Archeologico di Santa Scolastica fino ad un inaspettato epilogo sulla nuova sociologia.



Domenica 5 ore 18.00 “San Nicola di Myra, San Nicola dei Baresi”.

Il Museo Nicolaiano apre le sue porte dopo l’orario canonico per un percorso identitario della città di Bari. Il “nostro San Nicola” si racconterà attraverso i preziosi reperti con una storia affascinante. Biglietto a soli 3€ anziché 8, bambini gratis e foto con il figurante di San Nicola.



Mercoledì 8 e Giovedì 9 Maggio ore 17.30

Per la festività di San Nicola il Tour “San Nicola di Myra” prevederà l’apertura straordinaria pomeridiana del Museo Nicolaiano nei giorni dell’8 e del 9, dalle 17.30 alle 19.30, prezzo 10€ compreso del biglietto, bambini e ragazzi accompagnati 3€.





Si prenota online sul sito www.slowtravels.it . Info 3891278780.