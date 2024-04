Due tour imperdibile alla scoperta di Bari, i suoi tesori e le sue leggende

Due tour imperdibili di Slowtravels in collaborazione con l'Accademia Cittadella Nicolaiana per il fine settimana a contributo libero, perché la cultura è per tutti.



Sabato 6 aprile ore 16.30 - BARI: STORIE SOTTERRANEE

Sotterraneo è tutto quello sotto i nostri piedi, ma anche sotto i nostri occhi, che ignoriamo. Tre cattedrali, una sopra l’altra. Quattro religioni, insieme, in una sola piazza. Cinque doni, per rimanere nella storia, dai nobili agli zar.

Due poteri: l’Abate Elia e l’Arcivescovo Ursone che si battono per San Nicola.

Due concezioni: l’ecclesia del popolo, la basilica del santo. Duemila anni di storia sotto una Cattedrale. Otto mosaici, i tasselli di bellezza. Otto racconti.

Cerchi, quadrati, ottagoni, leoni, grifoni, aquile, pavoni, croci e sfingi: i simboli per imprigionare l’infinito e per difendersi dall’arcano. Oriente e occidente, buio e luce, nord e sud: vita e morte. I rosoni, i culti solari, l’orientamento delle chiese, le differenze tra bizantini e latini. Millecento anni di cancel culture. Quattromila anni dalla fondazione di Bari. Duemila anni di reperti. Un ventennio di distruzione. E ancora illiri, greci, bizantini, normanni, goti, aragonesi, armeni in una storia affascinante. Vi aspettiamo. Bari Underground Tales. Dove andiamo:

– Cattedrale di San Sabino in Santa Maria Assunta, cripta, chiesa superiore e museo archeologico del succorpo.

– Isolato 49

– Edicola dei tre santi

– Arco delle Meraviglie

– Chiesa diruta di Santa Maria del Buonconsiglio

– Cripta di San Nicola

I biglietti sono a carico del visitatore, 3€ per il succorpo. I ragazzi fino a 17 anni sono nostri ospiti, pagano solo gli ingressi, essendo un tour a contributo libero si lascia una donazione per l’associazione per quanto il tour vi abbia arricchito. Info 3891278780

Si parte dalla sede dell’associazione Slowtravels, in Piazza Odegitria 4.

Si prenota sul sito web www.slowtravels.it – Non potendo intervenire si prega di avvisare.

Il tour dura circa due ore e mezza, intensissime e piene di sorprese.





Domenica 7 aprile ore 17.30 – Freetour ITA

L'Accademia Cittadella Nicolaiana garantirà l'apertura straordinaria del Museo Nicolaiano – SAN NICOLA DI MYRA, DEI BARESI, DELLE TRADIZIONI E DELLE LEGGENDE



Quanto conoscete della storia del santo più conosciuto del mondo? Partendo dal Museo Nicolaiano con i nuovi tesori esposti e finendo in Basilica racconteremo la storia del patrono, ma anche l’intreccio con le mitologie, i personaggi storici, i tesori nascosti nel Museo, dove il Santo, Poseidone, il Graal, Federico II, Odino e Babbo Natale si incroceranno in un racconto meraviglioso. Tra i tantissimi reperti, l’emozione del “ritratto che vi scruta l’anima”, dipinto come la Gioconda e la Pergmena dei 62 Marinai. Nostro gradito ospite sarà il popolare Onofrio, figurante di San Nicola, che concederà qualche minuto di foto ricordo. Portate i bambini!





Il biglietto del Museo in convenzione con il Museo Accademia Cittadella Nicolaiana è di soli 3€ anziché 8€. I bambini fino a 12 anni sono nostri graditi ospiti.



Il tour è a contributo libero!





Si prenota sul sito www.slowtravels.it e durerà circa due avventurose ore!