Visite guidate ai palazzi storici e al quartiere murattiano di Bari

Domenica 24 aprile visita guidata con itinerario dei PALAZZI STORICI DI BARI VERCCHIA. Sarà possibile vedere palazzi Nobili di varie epoche che hanno segnato la storia della città come palazzi ''EFFREM, DEI MARCHESI DI MONTRONE, MACARIO , CASAMASSIMI, MESSENI NEMAGNA, DIANA, DEI CELESTINI,GIRONDA, SEDILE, CARDUCCI, ZEULI'' e tanti altri.

Al termine ci sarà una degustazione alla barese con taralli, patatine, focaccia e vino. La partenza è prevista per le ore 10,30 da piazza Odegitria. Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355

Lunedì 25 aprile visita guidata con itinerario del Borgo murattiano. ''In occasione del suo 209° anniversario andremo alla scoperta del quartiere costruito dai borboni''. La partenza è prevista per le ore 10,30 da piazza ODEGITRIA . Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355