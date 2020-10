A Giovinazzo e Molfetta aperture straordinarie d'autunno nei luoghi del Fai

Aperture a cura del Gruppo FAI di Giovinazzo e dei volontari di Molfetta DOMENICA 18 e 25 OTTOBRE: storiche dimore signorili, castelli, giardini, sedi istituzionali, chiese, complessi conventuali e tante altre “chicche” come borghi, collezioni private, parchi, luoghi della produzione e del commercio solitamente riservati agli addetti ai lavori si sveleranno attraverso punti di vista insoliti e racconti che meraviglieranno i visitatori, soddisfacendo e, insieme, accrescendo il loro desiderio di sapere, la loro curiosità.

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI BARI

GRUPPO FAI DI GIOVINAZZO

Aperture a cura di: GRUPPO FAI DI GIOVINAZZO - VOLONTARI DI GIOVINAZZO

GIOVINAZZO (BA)

CASINO MESSERE

Il Casino di antica costruzione, sito sulla strada adriatica per Bari in contrada Torre San Matteo, apparteneva alla nobile famiglia calabra De Martinis. Ciò era testimoniato dal trafugato stemma posto sull’arco di ingresso del Casino e sostituito in tempi recenti con quello della famiglia Messere. Il Casino entrò in possesso della famiglia Messere nel 1831 e fu oggetto di diverse campagne di rinnovo e ampliamento in particolare con Mauro e suo figlio Francesco che a partire dal 1851 diede impulso a una serie di interventi di trasformazione della costruzione fortificata da “architettura militaresca” a un "casino di campagna" per il soggiorno della famiglia fuori città. Organizzata attorno a un cortile con un pozzo e grande cisterna, la struttura presenta un edificio a due piani che ingloba l’antica torre, un porticato e un ballatoio, per collegare la residenza con l’antica Cappella collocata a ridosso della statale.

** Luogo normalmente chiuso al pubblico. Proprietà privata

Aperture a cura di: GRUPPO FAI DI GIOVINAZZO - VOLONTARI DI MOLFETTA

MOLFETTA (BA)

IL CALVARIO

Il fenomeno della costruzione dei Calvari rientra tra le manifestazioni della pietas religiosa realizzatesi in occasione della missione popolare dei Padri Redentoristi . A Molfetta, e nelle limitrofe Giovinazzo, Terlizzi e Bisceglie, i Calvari vennero realizzati quasi contemporaneamente, tra il 1854 e il 1856. Il Calvario di Molfetta, costruito in pietra locale da taglio, è un piccolo tempio in stile neogotico edificato nel 1856 su progetto dell’arch. Corrado De Judicibus. Sorse a memoria della Missione dei Padri Redentoristi di Napoli voluta dal Vescovo Nicola Maria Guida. La torre del calvario, alta 20 m, si erge su tre livelli. Ciascun piano è coronato da cuspidi e pinnacoli in pietra a forma di croce, alterati a finestre monofore al secondo livello e bifore sulla guglia terminale. Nel 1927 furono piantati degli alberi ornamentali nello spazio di terreno del Calvario che hanno mitigato fortemente la soluzione scenografica e la leggiadria strutturale ideata dall'arch. de Judicibus.

** Luogo normalmente chiuso al pubblico. Edificio di culto

APERTURA MATTINA DALLE 9,00 ALLE 13,00 TURNI MATTINA: 9.00 - 9.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00

APERTURA POMERIGGIO DALLE 15,00 ALLE 18,00 TURNI POMERIGGIO: 15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00

GRUPPI MAX 10 PERSONE muniti di mascherina obbligatoriamente