Visite guidata al cantiere archeologico di Bitonto

Nella giornata di venerdì 5 novembre 2021 la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari intende condividere con i cittadini e gli interessati le risultanze delle indagini archeologiche attraverso una programma di visite al cantiere guidate dai funzionari dell’Ufficio e dai professionisti dell’impresa De Marco Srl.

A seguito del rinvenimento di una tomba ellenistica in Piazza Caduti del Terrorismo a Bitonto, avvenuto la scorsa primavera nell’ambito dei lavori di riqualificazione urbanistica da parte del Comune, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, valutata la notevole consistenza del deposito archeologico, ha effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2021 attività di ricerca attraverso un finanziamento diretto denominato “Intervento urgente ed improrogabile di scavo archeologico di tombe rinvenute nel corso dei lavori di realizzazione della rete fognaria in piazza Caduti del Terrorismo”, affidato all’impresa barese De Marco S.r.l. Le indagini, condotte in un contesto urbano pluristratificato, hanno fornito dati di fondamentale importanza per la conoscenza delle modalità insediative che caratterizzano questa porzione della città di Bitonto che, come è noto, è stata interessata da una frequentazione senza soluzione di continuità dai tempi più remoti sino ai giorni nostri.

