Visite guidate con il Circolo Acli-Dalfino tra le edicole votive di Bari vecchia e i tesori della città sotterranea

Dal 06/05/2023 al 07/05/2023

Sabato 6 maggio visita guidata agli Altarini ed edicole di San Nicola: "Durante la passeggiata vedremo angoli stupendi di Bari vecchia e delle edicole votive dedicate al nostro Santo Patrono, saranno narrate poesie, e verrà raccontata tutta la storia del Santo di MIra. Alla fine della visita sarà dato ai partecipanti il pane di San Nicola". La partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355

Dpmenica 7 maggio Visita guidata sotterranea 'Bari e il suo sottosuolo', alla scoperta della BARI ROMANA , BIZANTINA E NORMANNA , visita nel Succorpo della Cattedrale, vedremo ancora il MONASTERO DEI MONACI GRECI DEL X SC. e la CAPPELLA BIZANTINA DEL X SC IN PALAZZO SIMI e il CASTELLO SVEVO. La partenza è alle ore 10,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355

Domenica 7 maggio sarà allestitol'altarino vostivo di San Nicola in Piazza Cattedrale, sarà possibile visitarlo e prendere il famoso pane di San Nicola. L'altarino resterà in esposizione sino a martedì 9 maggio festa dei baresi. Per informazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355