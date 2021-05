A Rutigliano due dimore storiche aperte ai turisti: visite guidate alla Torre Normanna e a Palazzo Antonelli

Indirizzo non disponibile

Rutigliano

Due beni culturali di grande valore storico e architettonico, la Torre Normanna e Palazzo Antonelli, presto torneranno visitabili dai cittadini e dai turisti.

Sarà presentata alla stampa, alle autorità e alle associazioni (presenti su invito e nel rispetto dei protocolli in vigore per l’emergenza sanitaria), Domenica 23 Maggio, alle ore 18, nel Cortile del Castello di Rutigliano, la convenzione disposta tra il Comune di Rutigliano e la famiglia Antonelli, proprietaria dei due storici immobili, per la fruizione della Torre Normanna e di Palazzo Antonelli.

L’evento si svolge nell’ambito della «Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane», promossa dall’Adsi (Associazione Dimore Storiche Italiane).

Tra le meglio preservate in Puglia tra quelle costruite dai Normanni, la Torre di Rutigliano faceva parte di un Castello edificato nel XII secolo, alla sommità di un colle, nel cuore del Borgo Antico della città.

Insieme alla Torre, la convenzione prevede anche l’utilizzo dei locali a piano terra del vicino Palazzo Antonelli, elegante dimora storica di grande pregio del ‘500, che in tale occasione ospiterà una personale del noto artista Franco Dellerba.

Nell’ambito della convenzione, sarà possibile organizzare visite guidate, mostre d’arte, laboratori e iniziative tese alla valorizzazione della storia e dell’artigianato locale.

La fruizione della Torre Normanna e di Palazzo Antonelli consentirà l’elaborazione di una nuova progettualità in campo turistico-culturale che favorirà la promozione della città di Rutigliano su scala nazionale ed internazionale.

La convenzione sarà illustrata dal sindaco di Rutigliano Giuseppe Valenzano, dal prof. Massimiliano Antonelli, rappresentante della famiglia proprietaria degli immobili e dall’assessore comunale alla Cultura e al Turismo Viriana Redavid.