Il FAI Fondo per l’Ambiente Italiano, in coerenza con la sua missione, ha attivato diverse campagne di sensibilizzazione e conoscenza sui principali temi ambientali: crisi climatica, biodiversità, suolo, acqua, agricoltura e paesaggio. Obiettivo di queste campagne è coinvolgere il nostro pubblico in un processo di consapevolezza che porti ciascuno a conoscere e capire, per sentirsi poi chiamato ad agire, ciascuno nel proprio ruolo, per contribuire alla costruzione di un futuro migliore, per noi e per le generazioni che verranno.

Domenica 26 maggio i volontari FAI di Giovinazzo| Gruppo FAI del nord barese organizzano un cammino tra i luoghi e le architetture rurali del contado: dalla chiesa di Santa Lucia tra i paesaggi agrari e gli elementi dell' architettura minore.

Un percorso ad anello, in piano, di difficoltà media di circa 4 ore. Con l’agronomo Andrea Depalma si percorreranno 10 km, facendo sosta intermedia tra antiche chiese, specchie e pagghiare.

Contributo di 7 euro per i non iscritti e 5 euro per i tesserati FAI (comprende frutta ed acqua).

Punto di incontro: ore 8.30 chiesa di Santa Lucia (oppure ore 8.00 davanti alla stazione ferroviaria in piazza Risorgimento per essere guidati alla chiesetta del punto di partenza, dove sarà possibile parcheggiare le auto).

La prenotazione è obbligatoria inviando una mail a: nordbarese@gruppofai. fondoambiente.it e indicando nominativo e numero dei partecipanti con contatto telefonico.

Prenotazioni anche sul sito https://fondoambiente.it/ eventi/camminate-nella- biodiversita-alla-scoperta- delle-architetture-rurali-di- giovinazzo

Si propongono itinerari a piedi per tenere alta l’attenzione sui temi urgenti che la crisi ambientale ci pone, contribuendo ad approfondire la conoscenza, attraverso l’osservazione del nostro territorio. Approfondirla, dunque, attraverso il racconto e la guida di esperti, per diffondere una “cultura della natura e dell’ambiente” e riportare i grandi temi globali – cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, consumo di suolo, crisi idrica - alla scala locale e della vita quotidiana.

Il percorso tende a evidenziare le caratteristiche paesistiche, con piccole unità produttive ed un mosaico di sentieri, muretti a secco, annessi rurali e pagghiare.

Sulle pagine web dedicate alle nostre campagne www.ambientefai.it (# FAIperilClima, #FAIbiodiversità #salvailsuolo, #salvalacqua, #ColtivareilPaesaggio), sono illustrate le azioni concrete che portiamo avanti nei beni FAI per l’efficientamento energetico, l’inserimento di fonti di energia rinnovabile, la sostenibilità, la preparazione di un “piano di adattamento” per renderli più resilienti e meno soggetti ai rischi del cambiamento climatico, gli interventi per il recupero delle acque meteoriche e per l’efficientamento dei consumi idrici, ma anche molti materiali sui progetti di tutela della biodiversità nei Beni, così come di approfondimento e di conoscenza del valore e della qualità del suolo.

Per maggiori dettagli https:// fondoambiente.it/eventi/