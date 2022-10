Visite guidate gratuite al casale di Balsignano

Sabato 22 e domenica 23 ottobre torna l'apertura del casale. Guide turistiche vi accompagneranno alla scoperta della storia millenaria di Balsignano: "Scopriremo insieme la chiesa di San Felice, monumento nazionale dal 1909, l'area del castello con la sua torre colombaia e la chiesa di Santa Maria in Balsignano dove incisioni segnano il ciclo pittorico del XIII e XIV secolo".



Il casale sito nel comune di Modugno è la traccia di un villaggio fortificato la cui prima notizia storica risale al X secolo e ora appare immerso in uliveto secolare. Le guide sono incluse nel biglietto di accesso diviso in tariffa ordinaria di 5€ e ridotta di 3 €, i minori non pagano.