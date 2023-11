Visite guidate alla mostra sensoriale “Traduzione. L’arte oltre il visibile” con l’introduzione musicale a cura del Conservatorio di Bari

Il 4 novembre e sabato 18, alle ore 16:30, nella Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto”, in occasione della mostra sensoriale “Traduzione. L’arte oltre il visibile”, promossa dalla Città metropolitana di Bari, e curata dall’Associazione di Promozione Sociale TICHE, si svolgeranno percorsi guidati di gruppo a cura di guide non vedenti.

L’esposizione consiste in dieci note opere d’arte appartenenti a correnti e valori artistici differenti, dall’Urlo di Munch a La grande onda di Kanagawa di Hokusai, comprese alcune appartenenti alla collezione permanente della Pinacoteca come due sculture dell’artista barese Gaetano Stella “Bimbo Malato” e “Ritratto di Lilly” e il dipinto su tavola “San Pietro Martire” di Giovanni Bellini, “tradotte” attraverso la tecnica di riproduzione tridimensionale e di stampa 3D per essere percepite non solo dalle persone con disabilità visive, ma anche dai visitatori che vogliono vivere un’esperienza sensoriale.

Sabato 4 novembre i percorsi guidati degli utenti saranno accompagnanti anche da un’introduzione musicale a cura del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, con il coordinamento delle professoresse Angela Annese e Orietta Caianello, curatrici del progetto di ricerca istituzionale “L’ombra illuminata. Donne nella musica”. Il programma prevede l’esecuzione del brano Big Sky per violino, violoncello e pianoforte (2000) di Joan Tower (1938) a cura diParide Losacco al violino, Roberta Pastore al violoncello e Luca Cianciotta al pianoforte.

Sabato 18 novembre i musicisti del Conservatorio Sofia Ruffino, Giorgio Mazza (viola soprano), Chiara Armenise (viola tenore) e Giambattista Bello (viola basso) eseguiranno, invece, le Sinfonie a cinque voci per consort di viole da gamba (1630-1645 ca.) di Leonora Duarte (1610-1678).

Info e prenotazioni: 080.5412420