Visite guidate tra Palazzi storici e percorsi sotterranei di Bari vecchia

Sabato 20 gennaio Visita guidata ai palazzi storici e nobili di Bari vecchia come palazzi "EFFEREM , DEI MARCHESI DI MONTRONE, MACARIO, CASAMASSIMI, MESSENI NEMAGNA, DIANA, GIRONDA, VERRONE, CARDUCCI, TANZI, ZIZZI, ZEULI e la ZONA VENEZIANA". La partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE. Al termine ci sarà una degustazione alla barese. PER PRENOTAZIONI ACLI DALFINO TEL 080 5210355

Domenica 21 gennaio visita guidata con itinerario Bari sottosuolo. Potrete vedere la Bari romana, bizantina e normanna, il Succorpo della Cattedrale, la cappella bizantina del X sec. d. c. in Palazzo Simi e l'esterno del bellissimo Castello Svevo. La parenza è alle ore 10,30 da piazza ODEGITRIA CATEDRALE. PER PRENOTAZIONI ASCLI DALFINO TEL 080 5210355