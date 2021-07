Visite guidate al Teatro Petruzzelli

Sabato 10 luglio alle 10.00 e domenica 11 luglio alle 16.00 appuntamento con le Visite Guidate del Petruzzelli. La Fondazione, in sinergia con l’Assessorato alle Culture del Comune di Bari propone un calendario di visite guidate aperte al pubblico alla scoperta della storia, della vita artistica e della ricchezza architettonica del Teatro Petruzzelli.

Le Visite Guidate, su prenotazione, saranno riservate ad un numero massimo di 20 persone.

Sarà possibile effettuare la prenotazione via e-mail all’indirizzo visiteguidate@fondazionepetruzzelli.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico dei partecipanti, segnalando l’eventuale presenza di disabili in carrozzina.

Compatibilmente alla disponibilità dei posti, la Fondazione invierà una conferma dell’avvenuta prenotazione.

Costi:

5€ per gli adulti

1€ ridotto (studenti, bimbi, disabili)

Gratuito per gli accompagnatori dei disabili

Il botteghino delle visite guidate aprirà 30 minuti prima dell’orario di inizio della visita e chiuderà contestualmente all’inizio della stessa.

Per ragioni di sicurezza, l’accesso in Teatro sarà consentito al massimo a due carrozzine.

In caso di stranieri la visita verrà effettuata simultaneamente in lingua italiana e inglese.

Promo online Carta Oro American Express. €200 di sconto sui tuoi acquisti con Carta e quota gratuita il 1° anno

Scopri di piùContenuto Sponsor

All’ingresso il personale provvederà alla misurazione della temperatura.

Durante la visita sarà necessario indossare la mascherina.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...