Speleonight, visite guidate e spettacoli danteschi alle Grotte di Castellana

Dopo i riscontri positivi dell’estate ormai alle spalle, le Grotte di Castellana (Ba) si preparano ad affrontare la stagione autunnale nell’ottica della destagionalizzazione turistica. Il sito carsico, tra i principali attrattori a pagamento in Puglia, è pronto a continuare ad accogliere i visitatori in sicurezza, come fatto nei tre mesi appena trascorsi, con un nuovo calendario visite e il doppio appuntamento per Speleonight e Hell in the Cave.

Fino a domenica 1 novembre i turisti potranno visitare le grotte, accompagnati dalle guide, ogni giorno nei seguenti orari: visita completa (itinerario di circa 3 chilometri che conduce alla Grotte Bianca e della durata di 100 minuti) in lingua italiana alle ore 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00; visita completa in lingua inglese alle ore 10:00, 12:00, 14:00 e 16:00; visita parziale (itinerario di circa 1 chilometro da percorrere in 50 minuti) in lingua italiana alle ore 11:30, 13:00, 14:30, 17:00. I biglietti per i tour sono acquistabili direttamente presso la biglietteria delle Grotte di Castellana, ma come sempre è possibile prenotare visite per gruppi di almeno 20 persone in italiano, in inglese e anche in tedesco e in francese (tutte le informazioni telefonando allo 080.4998221 o scrivendo a segreteria@grottedicastellana. it). Durante la visita sarà anche possibile utilizzare l’applicazione “Grotte di Castellana – Guida in italiano, inglese e LIS”, guida contenente audio in italiano, in inglese e video in LIS e utilizzabile offline sul proprio dispositivo mobile seguendo le indicazioni installate lungo l’itinerario.

Ad ottobre, inoltre, i visitatori avranno anche la possibilità di partecipare a due appuntamenti con Speleonight, esclusiva visita delle grotte che avviene parzialmente al buio, con solo le luci sui caschetti, e mostra un volto diverso del sito carsico con la guida degli speleologi del Gruppo Puglia Grotte. Due gli appuntamenti previsti: domenica 18 e domenica 25 ottobre (incontro ore 19:30, partenza ore 20:00). La visita Speleonight può essere prenotata ai seguenti contatti: segreteria@grottedicastellana. it - 080.4998211.

Due, infine, sono gli appuntamenti previsti ad ottobre con Hell in the Cave. Le porte dell’Inferno apriranno per accogliere gli spettatori nella caverna della Grave sabato 10 e sabato 31 ottobre (botteghino ore 20:15, inizio spettacolo ore 21:00). I biglietti per assistere allo spettacolo si acquistano su prenotazione telefonicamente (anche via WhatsApp) al 3391176722, con un messaggio diretto sui canali social ufficiali dello spettacolo e via mail a info@hellinthecave.it. Possibilità anche di acquistare ad un prezzo speciale il biglietto combinato (spettacolo + visita alle grotte). In occasione dei due appuntamenti con Hell in the Cave è prevista anche una visita completa in italiano alle ore 18:00. Ulteriori notizie sullo spettacolo sono disponibili anche sul sito www.hellinthecave.it.