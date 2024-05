Visite guidate tra archi, edicole votive e percorsi sotterranei di Bari vecchia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 11 maggio visita guidata con itinerario degli Archi e delle edicole votive di Bari vecchia: 'U UARCHE DE LA NEVE ,U UARCHE DE LA MASCIARE, DE LE VARCHECEDDARE, DE DONNA FIFFI', U UARCHE JINDE O UARCHE, DU SPIRETE SANDE, U BUCHE, DE LE ZIAZIE, E DE LA MERAVIGLIE'. Durante la passeggiata saranno narrate storie e leggende e si potrà ammirare la bellissima chiesa di San Marco dei Veneziani. Al termine ci sarà una degustazione alla barese. La partenza è alle ore 18.30 da Piazza Cattedrale. Per prenotazioni e informazioni contattare il circolo ACLI DALFINO TEL 080 5210355

Domenica 12 maggio visita guidata con itinerario visita guidata con itinerario Bari sottosuolo. Potrete vedere la Bari romana, bizantina e normanna, il Succorpo della Cattedrale, la cappella bizantina del X sec. d. c. in Palazzo Simi e l'esterno del bellissimo Castello Svevo e la chiesetta di San Marco dei veneziani. La parenza è alle ore 10.30 da piazza ODEGITRIA CATEDRALE. PER PRENOTAZIONI ASCLI DALFINO TEL 080 5210355.

Dal 7 al 9 maggio ci sarà l’altarino votivo di San Nicola in piazza Odegitria presso la sede Acli Dalfino con la distribuzione del pane di san Nicola " u pane de le ziazi' ". Per informazioni Acli Dalfino tel 080 5210355