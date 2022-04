Visite guidate tra gli archi di Bari vecchia e nella zona sotterranea della città

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 30/04/2022 al 01/05/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Sabato 30 aprile Visita guidata con itinerario degli ARCHI della città veccia: sarà possibile vedere gli archi che hanno fatto la storia di Bari come "U UARCHE DE LANEVE, U UARCHE DE LA STREGHE, U UARCHE DE LE TRE CANDARE, U UARCHE CARDUCCE, L'ARCHENGILE , U UARCHE DU CARMENE, U UARCHE DE DONNA FIFI', U UARCHE DE LA MERAVIGLIE, U UARCHE DU VANESE, U UARCHE DU SPIRETE SANDE, U UARCHE JINDE O UARCHE'.Durante la passeggiata saranno narrate storie e leggende della tradizione popolare. A termine degustazione alla barese. La partenza è prevista per le ore 18,30 da piazza Cattedrale Per PRENOTAZIONI ACLI DALFINO TEL 080 5210355.

DOMENICA 1 MAGGIO Visita guidata con itinerario SOTTERRANEO "BARI E IL SUO SOTTOSUOLO": sarà possibile vedere l'epoca ROMANA , BIZANTINA E NORMANNA , UNA CAPPELLA BIZANTINA DEL X SC D.C. UN MONASTERO DEI MONACI GRECI DI SAN NICOLA E IL CASTELLO SVEVO (dall'esterno ). La partenza è prevista per le ore 10,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE. Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355