Visite guidate tra i palazzi storici e ai presepi di Bari vecchia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Sabato 10 dicembre Visita guidata con itinerario dei Palazzi storici di Bari vecchia: sarà possibile vedere palazzi storici di antiche famiglie nobili che hanno fatto la storia architettonica della città come Palazzi EFFREM, DEI MARCHESI DI MONTRONE, MACARIO, CASAMASSIMI, MESSENI NEMAGNA, DIANA, CELESTINI, GIRONDA VERRONE, CARDUCCI, TANZI, ZIZZI, ZEULI. Ci sarà inoltre una degustazione alla barese nel sottano e sarà possibile vedere anche dei presepi. La partenza è alle ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE. Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355

Domenica 11 dicembre visita guidata ai presepi presenti nella citta' vecchia: si andrà alla scoperta di angoli stupendi di Bari vecchia e durante la passeggiata saranno lette poesie di Natale in dialetto barese, come anche verrà narrata l'antica storia del Natale. La passeggiata terminerà 'CU "PRESEPIE DE LE POVERIDDE' e una degustazione alla barese. La partenza alle ore 10,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355.