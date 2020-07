Di notte alla scoperta delle Grotte di Castellana, tornano le 'Speleonight'

Dopo il successo dei primi due appuntamenti di luglio, torna a grande richiesta Speleonight con ancora due appuntamenti per il mese in corso e quattro ad agosto. Quella del venerdì la serata prescelta per il calendario dell’esclusiva visita delle grotte con la guida degli speleologi del Gruppo Puglia Grotte, che consente di rivivere le sensazioni dei primi esploratori, esperienza notturna che mostra un volto diverso del sito carsico. L'andata avviene al buio, con solo le luci sui caschetti, in un silenzio intenso in cui si amplifica il ticchettio delle gocce d'acqua e le concrezioni si mostrano con dettagli unici. Due i momenti clou: il corridoio del deserto percorso in solitudine, un'esperienza irripetibile nel mondo sotterraneo, e l'accensione delle luci in Grotta Bianca, che dà il via al ritorno illuminato. Gli appuntamenti previsti sono 24 e 31 luglio, 7, 14, 21 e 28 agosto (incontro ore 19:30, partenza ore 20:00). Per prenotazioni: segreteria@grottedicastellana.it - 080.4998211.

Proseguono inoltre senza sosta le visite giornaliere delle Grotte di Castellana (itinerario lungo in lingua italiana alle ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00, in lingua inglese alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00 e itinerario parziale in lingua italiana alle ore 10:30, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30 e 18:00) e da qualche giorno, per avere un ulteriore supporto durante la visita guidata, è possibile scaricare da App Store o Google Play la “Video audio guida Italiano, Inglese, LIS”, una app gratuita e facile da installare sui diversi dispositivi, con audio in italiano, in inglese e video nella Lingua dei Segni Italiana (LIS). Un utile supporto che non sostituisce le guide esperte delle Grotte di Castellana, ma implementa la visita con la descrizione dei diversi ambienti. La app funziona offline e può essere fruita su un qualsiasi dispositivo personale utilizzando le proprie cuffie e seguendo le indicazioni della segnaletica dedicata presente lungo il percorso di visita.

I biglietti per le visite guidate delle Grotte di Castellana possono essere acquistati on line sul circuito TicketOne o presso i rivenditori autorizzati, fino alla mezzanotte del giorno prima del tour desiderato, o direttamente presso la biglietteria delle Grotte di Castellana. Informazioni telefonando al numero 080.4998221 o scrivendo a segreteria@grottedicastellana.it. Ulteriori informazioni sulle Grotte di Castellana sono disponibili anche sui canali social ufficiali e sul sito www.grottedicastellana.it.