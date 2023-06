Visite tra percorsi sotterranei, antiche cantine e palazzi storici di Bari vecchia

Prezzo non disponibile

Il Circolo Acli Dalfino organizza delle visite guidate alla scoperta di Bari e dei suoi tesori:

SABATO 1 LUGLIO Visita guidata con itinerario BARI SOTTERRANEA "BARI SOTTOSUOLO" alla scoperta della Bari ROMANA BIZANTINA E NORMANNA , del MONASTERO BIZANTINO DEL X SC. DC. e del bellissimo CASTELLO SVEVO. La partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE , per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355

GIOVEDI 6 LUGLIO Visita guidata Serale con itinerario delle CANTINE E DEL VINO: sarà possibile vedere la memoria di antiche e gloriose cantine come: "LA CANDINE DE CIANNA CIANNE, DE MECHELE PUZZE , DU CEMECE, DE MARIANNE E MBA GEUANNE, DE CALANDRIDDE, DE LA VETTARE, L'OSTARI DE SAN NICOLO', DE CARNA TOSTE". Durante la passeggiata si ammireranno angoli di Bari vecchia bellissimi e saranno narrati aneddoti e storie legate al vino. Al termine della visita ci sarà una degustazione alla barese con un assaggio di vino. La partenza , è prevista per le ore 19,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355

SABATO 8 LUGLIO Visita guidata con itinerario dei PALAZZI STORICI DI BARI VECCHIA: "Vedremo palazzi nobiliari che hanno fatto la storia della città come palazzi EFFEREM, DOTTULA, MACARIO, CASAMASSIMI, MESSENI NEMAGNA, DIANA GIRONDA, SEDILE, CARDUCCI, ZEULI". Durante la passeggiata saranno narrate storie e leggende di personaggi storici, al termine segue una degustazione alla barese. La partenza è alle ore 18,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, PER PRENOTAZIONI ACLI DALFINO TEL 080 5210355