Itinerario delle edicole votive di Bari vecchia

Domenica 27 novembre visita guidata con itinerario delle Edicole votive della città vecchia Si tratta di un patrimonio artistico e religioso composto con ben 240 edicole sparse nella città vecchia composto da affreschi, bassorilievi, pitture e olii su rame. Si ricordano artisti come Montrone, Lanave, Scuola del Miglionico e tanti altri. Visitando le edicole si scorgeranno angoli unici di Bari vecchia. La partenza è prevista per le ore 11,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE , per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355