Evento di beneficenza a favore della Caritas di Torre a Mare, ospite uno dei pizzaioli italiani più conosciuti negli Stati Uniti

Vito Iacopelli è uno dei pizzaioli italiani più conosciuti negli Stati Uniti. Con le sue due pizzerie ha ottenuto numerosi riconoscimenti e si è ritagliato un posto nel cuore di una buona fetta di americani. Nativo di Bari, Iacopelli è emigrato per fare fortuna negli USA, e torna nella sua città d’origine in occasione di un evento di beneficienza il cui ricavato sarà devoluto in favore della Caritas di Torre a Mare.

L’iniziativa a sfondo benefico è in programma domenica 18 dicembre, alle ore 12, presso il complesso residenziale “Borgo a Mare” situato sulla complanare ovest (km. 96) che collega proprio Torre a Mare e Mola di Bari.

Vito Iacopelli è diventato in questi anni uno YouTuber professionista che, grazie alla piattaforma informatica per la condivisione di filmati più importante al mondo, si è recentemente laureato pizzaiolo più famoso del web. La sua idea di offrire pizze a tutti gli ospiti che parteciperanno alla manifestazione di beneficienza ideata in collaborazione con lo YouTuber Domenico Daugenti e l’azienda Cippone & Di Bitetto Srl (che metterà gratuitamente a disposizione le bevande per gli ospiti), è stata resa possibile grazie alla collaborazione di altri stakeholder locali. Nel complesso residenziale, inoltre, sarà presente anche un dj che intratterrà i partecipanti con la sua musica, oltre al food track, uno dei maggiori veicoli promozionali per lo street food, utilizzato da Iacopelli per la preparazione delle pizze. Chi non ricorda la vecchia “Ape”, caratteristica perché ha solo tre ruote? Se ne vedono ancora poche e la maggior parte di loro ha subito una trasformazione in autentiche pizzerie d’asporto all’aperto che hanno riscosso un grande successo oltreoceano.

Alla manifestazione benefica parteciperanno tra gli altri anche il Sindaco di Bari Antonio Decaro e il Consigliere comunale di Japigia-Torre a Mare Lorenzo Leonetti.

L’invito è rivolto a tutta la comunità e agli operatori della comunicazione che vorranno divulgare questa iniziativa benefica attraverso i canali a propria disposizione.