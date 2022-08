Vito Liturri trio “desires and fears” ispirato a le città invisibili di Italo Calvino

Trio acustico di grande energia e impatto comunicativo, in cui l'interplay tra i musicisti gioca un ruolo fondamentale.

Viene presentato il progetto “Desires and Fears” ispirato a Le Città Invisibili di Italo Calvino.

Sul palco: Vito Liturri piano ed elettronica, Marco Boccia contrabbasso, Lello Patruno batteria ed elettronica



- Opening Concert a cura di Musicisti pugliesi under 18 dei Conservatori di Bari e Monopoli

- Con le letture dei testi di Pierpaolo Pasolini a cura di giovanissimi attori e attrici, allievi e allieve dell’Accademia UNIKA di Bari



I BIGLIETTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI PRESSO IL LUOGO DELL’EVENTO A PARTIRE DA UN’ORA PRIMA DELL’INIZIO E PRENOTATI ALL’INDIRIZZO urticanti@gmail.com