Appuntamento da Prinz Zaum, Vittorio Continelli in scena con un racconto 'Stracci. Contro l’uomo medio'

Mercoledì 21 giugno, ore 20:00, Il Peso della Farfalla, con un appuntamento da Prinz Zaum in cui Vittorio Continelli porterà in scena Stracci. Contro l’uomo medio. A partire dall’affermazione di Orson Welles nei panni dello scontroso regista cinematografico che interpreta ne La ricotta di Pier Paolo Pasolini “L’uomo medio è un mostro” partono una ricerca e un racconto in cui si intrecciano la sceneggiatura del film, le vicende del suo protagonista, un generico che tutti sul set chiamano Stracci, l’Italia degli anni ’60 e quella di oggi. Stracci ne La ricotta muore mentre interpreta il ruolo del ladrone nella Passione di Cristo. Muore per una indigestione. Stracci è l’ultimo tra gli ultimi raccontati da Pasolini, si muove con dimestichezza in un paesaggio periferico fatto di palazzoni in costruzione, di prati bruciati dal sole, di pecore al pascolo e di discariche a cielo aperto. Parla una lingua imbastardita, a tratti incomprensibile e vive di solo istinto. Sullo sfondo ci sono le risate gracchianti e gli scherzi feroci dei colleghi. Sullo sfondo ci sono la meraviglia e i colori delle tele del Pontormo che Welles/Pasolini utilizza per raccontare la Crocifissione. Sullo sfondo c’è un mondo in cui ognuno balla il twist e cerca di sopravvivere come può.

Vittorio Continelli è autore, attore e regista teatrale. Si forma presso il Centro Teatro Ateneo dell’Università La Sapienza di Roma. Collabora negli anni con Teatro Minimo, Teatro dei Venti, Skintrade, Microscopia Teatro, La Luna nel Letto, Teatro KismetOpera – Teatri di Bari, CSRT Pontedera, Fondazione Teatro della Toscana, Compagnia Licia Lanera.

Vincitore del Premio Ettore Petrolini e del premio Operum Harmonia per il teatro, del premio Ribalta d’autori per la letteratura; finalista del Premio Scenario – Ustica per il teatro.

Questo primo capitolo si conclude mercoledì 28 giugno, ore 20.00, con Del potere tratto da Il libro del potere di Simone Weil, con Lea Barletti, attrice e autrice che rilegge Simone Weil, le sue parole più lucide sul tema del potere, della guerra.

Il Peso della Farfalla è un progetto di Punti Cospicui_associazione per le culture con la direzione artistica di Clarissa Veronico e il contributo di Regione Puglia e Comune di Bari, in questa nona edizione che si articolerà in due capitoli. Il primo, in tre appuntamenti nel mese di giugno in programma nella libreria Prinz Zaum, un luogo di comunità dove gli spettatori si sentono a casa, dove il linguaggio del teatro incrocia la letteratura e la musica. Il secondo, a cominciare da fine settembre, partirà dalla Vallisa per poi attraversare altri luoghi della città, proseguendo la sua programmazione che quest’anno si concentra sul tema del rapporto con il potere. Tra gli appuntamenti previsti, tre spettacoli dedicati ad altrettante figure femminili della tragedia classica colte nella loro personale lotta contro il potere, in una società patriarcale che le vuole costrette in ruoli predeterminati: Pentesilea, nella ripresa dello spettacolo Con le mani così lievi che sentivo dolore; Clitennestra in Parla Clitennestra, uno spettacolo scritto in versi interpretato da Lea Barletti e Gabriele Benedetti per la regia di Werner Waas; Nella stanza di Penelope, di e con Paola Fresa in collaborazione con Christian Di Domenico. Seguirà il laboratorio M.A.P Museo degli Amori Perduti aperto a tutti e condotto da Valentina Bischi oltre a due ulteriori appuntamenti teatrali

PROGRAMMA

Mercoledì 21 giugno, ore 20.00

PRINZ ZAUM

Stracci. Contro l’uomo medio

di e con Vittorio Continelli

collaborazione alla scrittura Riccardo Quacquarelli

produzione mo-wan teatro

Mercoledì 28 giugno, ore 20.00

PRINZ ZAUM

Del potere

Da Il libro del potere di Simone Weil

con Lea Barletti

produzione Barletti/Waas

INFO E BOTTEGHINO

Prenotazione obbligatoria

punticospicui@gmail.com