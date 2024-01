Viva De André

LUIGI VIVA e LUIGI MASCIARI 6ET

in….“ VIVA DE ANDRE’ ”

Luigi VIVA – voce narrante

Luigi MASCIARI – chitarra, direzione musicale e arrangiamenti

Francesco BEARZATTI – sax, clarinetto

Alessandro GWIS – piano

Francesco POETI – basso

Pietro IODICE – batteria



L’idea del concerto/racconto si basa sull’assenza/presenza della voce. La voce politica, dell’impegno civile, che vive attraverso la sua opera e si contrappone all’assenza fisica della voce che non può più cantare per noi.

Insieme al racconto delle fasi più importanti della sua vita, dall’infanzia alla passione per il jazz e Georges Brassens, Luigi Viva ha provato a far riemergere un De André fuori dagli schemi, grazie anche a inediti contributi audio che lo vedono protagonista. Luigi Viva, socio fondatore della Fondazione De André ed autore della biografia “Non per un Dio ma nemmeno per Gioco” (Feltrinelli), oltre al recentissimo “Falegname di Parole – Le Canzoni e la musica di Fabrizio De André” (Feltrinelli), nel suo concerto-racconto, narra il percorso del grande cantautore e il suo amore per il jazz.

La maggior parte dello spettacolo sarà accompagnato dal quintetto composto da alcuni dei nostri migliori jazzisti: da Luigi Masciari (chitarra, arrangiamenti e direzione musicale – Danilo Rea, Paul McCandless, Aaron Parks, Javier Girotto), Francesco Bearzatti (sax – Tinissima Quartet, Enrico Rava, Ben Riley, Aldo Romano), Francesco Poeti (basso 6 corde – Gabriele Coen, Ettore Fioravanti) Pietro Iodice (batteria – Massimo Urbani, Kenny Wheeler, John Patitucci, Rita Marcotulli) e Alessandro Gwis (piano – Danilo Rea, Paolo Fresu, Maurizio Giammarco, Cinzia Spata, Flavio Boltro, Roberto Gatto). A loro è affidata la rilettura, in chiave jazz, di classici quali “La Guerra di Piero”, “Valzer Per Un Amore”, “La Città Vecchia”, “Creuza de Mä”, “La Canzone di Marinella” “Il Pescatore”, “Mégu Megún”, “Canzone dell’Amore Perduto”.

In uscita (Jando Music/Via Veneto Jazz) il CD con le musiche dello spettacolo, registrato in studio, con la partecipazione di Giulio Carmassi (Pat Metheny Unity Group) e Michael League leader degli Snarky Puppy e vincitore di quattro Grammy Award.



Programma



Valzer per un Amore

Crêuza de Mä

Il Pescatore

La Canzone di Marinella

Mégu Megún

La Città Vecchia

Il Bombarolo

La Guerra di Piero



