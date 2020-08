Al VIVA! i 72-Hour Post Fight, il rapper Massimo Pericolo, i Populous, i Clap! Clap! e un Unusual Breakfast con Jima Fei e Yaffra

Con le giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto si completa il quadro sonoro della IV edizione del VIVA! Festival, che rinnova la sua forte connessione fra il territorio della Valle D'Itria e la scena musicale contemporanea. Come da tradizione, la line-up di VIVA! Festival è una proiezione del suono più composito del nostro tempo, proprio come quello di 72-Hour Post Fight, un progetto musicale unico nel panorama italiano, che sarà di scena alla Masseria Aprile di Locorotondo. Nato dalla mente di Carlo Luciano Porrini (Fight Pausa) e Luca Bolognesi (Palazzi D’Oriente), in 72-Hour Post Fight vengono coinvolti anche i musicisti Andrea Dissimile e Adalberto Valsecchi. Fra elettronica sperimentale e hip hop, jazz e emo, il loro suono è un viaggio sonoro che evidenzia atmosfere fluide, capacità di improvvisazione, chitarre affilate e break di batteria di taglio hip-hop. il loro live è una vera e propria session e i loro brani hanno trovato un naturale proseguimento con il remix album a cura di artisti e producer, italiani e stranieri, tra cui Cooly G, Ben Vince, Yakamoto Kotzuga. Con loro, sul palco di VIVA! Festival 2020, salirà come special guest Massimo Pericolo, per uno show in prima assoluta e in esclusiva. Massimo Pericolo è un rapper italiano capace di raccontare la società e la gioventù del nostro paese con uno stile graffiante e diretto. Nel maggio 2020 ha collaborato insieme al vincitore del festival di Sanremo Mahmood per la canzone “Moonlight Popolare”, che ha esordito nella top 3 dei brani più ascoltati di Spotify e della classifica FIMI.



Nella stessa serata l'latro protagonista del palco sarà Populous, al secolo Andrea Mangia, appena uscito col suo nuovissimo album. Populous è l’artista salentino che fin dal suo esordio ha scelto il palcoscenico internazionale per la pubblicazione della sua musica. Dalle uscite più indietroniche targate Morr Music alle pubblicazioni assolutamente contaminate del suo recente passato, Andrea si è proposto come producer, deejay e sound designer, provando a far dialogare le proprie creazioni con i linguaggi audiovisivi e con la moda. Il suo ultimo disco, “W”, è un omaggio ad un immaginario musicale femminile libero ed eterogeneo, un omaggio alle donne che negli ultimi anni lo hanno ispirato, come Sobrenadar, Kaleema, Sotomayor, Emmanuelle, Barda, Weste, Cuushe e le italiane M¥SS KETA, L I M, Matilde Davoli e Lucia Manca. Sul versante digital, Clap! Clap! – aka Cristiano Crisci – è un produttore e performer che nell’arco di un decennio ha imposto la sua proposta elettronica fra le più audaci del panorama italiano. Il suo lavoro è stato riconosciuto e supportato da Paul Simon, Gilles Peterson, Future Music Magazine, DJ Mag e ha trovato spazio di primo piano su GTA V, Boiler Room, Solid Steel di Ninja Tune, e la serie mix del FABRIC. Le sue performance particolarmente energiche sono state protagoniste dei palcoscenici di tutto il mondo, dal Mutek di Montreal, allo Star Festival di Kyoto per arrivare alle Nuits Sonores di Lyon. La musica di Clap! Clap! è una miscela unica di global dance e suoni senza tempo provenienti dalla natura, dalla musica tradizionale, dai field recording e dall’elettronica di Chicago e Londra.

La serata di sabato 8 agosto sarà però aperta dai talk del VIVA! e alle ore 19:15 al Docks 101 di Locorotondo il giornalista Michele Casella intervisterà Populous, che racconterà il suo mondo sonoro e le evoluzioni stilistiche che lo hanno caratterizzato fin dal suo esordio.

L'alba di domenica 9 agosto sarà invece dedicata all'Unusual Breakfast si Lavazza, un after particolarissimo che dalle ore 5:30 del mattino vedrà impegnati Jima Fei e Yaffra presso Cala Masciola a Savelletri di Fasano. Residenti a Berlino, Jima Fei e Yaffra sono un duo elettronico i cui live sperimentali sono ispirati dalla musica dance, beat improvvisati e sound design. Proveniente dal Sud Italia, DJ, produttore e fondatore dell’etichetta Fides Records, Jima ha realizzato set magistrali in club come Berghain, Fabric e Tresor, mentre Yaffra è un polistrumentista, produttore e direttore musicale che ha lavorato con artisti come Sampha, Kaidi Tatham e Fatima (della Eglo Records).

Il finale di approfondimento sui temi dell'innovazione è invece riservato a domenica 9 agosto, alle ore 18:30, presso il Docks101 di Locorotondo. Il titolo dell'incontro sarà "Zenobia e le nostre città sottili: parole sul futuro", un modello di sviluppo sostenibile e resiliente per la ricostruzione di un modo di vivere nuovo. Ospiti saranno l'architetto Mario Cucinella e il docente dell'Università Bocconi Guido Guerzoni.

Tutti gli eventi, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, saranno a capienza limitata e si integreranno con le architetture e gli spazi naturali della cittadina di Locorotondo.

PROGRAMMA DELL'8 E 9 AGOSTO

SAT 08 [Start at H22:30] — Masseria Aprile, Locorotondo

Ticket €10!

[Disponibilità limitata]

◦ 72—HOUR POST FIGHT + VERY SPECIAL GUEST: MASSIMO PERICOLO [DEBUT — EXCLUSIVE SHOW]

◦ CLAP! CLAP! [LIVE AV SHOW] VISUALS: GIULIA DALL’ARA

◦ POPULOUS



Talk H19:15 – Docks 101, Locorotondo

Autenticamente Populous

Andrea Mangia, aka Populous, intervistato da Michele Casella



SUN 09 [Start at H05:30]— Cala Masciola, Savelletri di Fasano

#UnusualBreakfast by Lavazza

[Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, Fino ad esaurimento capienza]

◦ JIMA FEI + YAFFRA [LIVE]



Talk H18.30 – Extra Viva! – Docks101, Locorotondo

Zenobia e le nostre città sottili: parole sul futuro.

Un modello di sviluppo sostenibile e resiliente per la ricostruzione di un modo di vivere nuovo.

Ospiti: Mario Cucinella, architetto e Guido Guerzoni, docente Università Bocconi