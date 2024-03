Ad Acquaviva in scena lo spettacolo musicale sulla vita di Frida Kahlo

Ultimo appuntamento della rassegna musicale promossa da AncheCinema e dal Comune di Acquaviva Delle Fonti, inserita nella Stagione 23/24 del Teatro Luciani, ¡Viva la vida! è uno spettacolo musicale, un viaggio attraverso la musica latina del Centro e Sud America. Un melting pot delle suggestioni messicane, cubane, argentine, delle sonorità senza tempo che raccontano la storia affascinante e drammatica dell’incontro tra tre mondi, Africa, Europa e America. Sullo sfondo, le parole e le visioni di Frida Kahlo e di Pablo Neruda, due delle anime artistiche più straordinarie e universali che hanno abitato queste terre.

Lo spettacolo ¡Viva la Vida! in scena al Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti il prossimo venerdì 15 marzo, è liberamente tratto dall'omonimo libro di Pino Cacucci (Ed. Feltrinelli, 2014) e ripercorre i momenti salienti della vita della pittrice e poetessa messicana che, ancora oggi, rappresenta un'icona femminile di coraggio, libertà e autodeterminazione. Spiega Alfredo De Giovanni, autore dello spettacolo: "Frida è un simbolo forte e straordinario per tutto il mondo. Un esempio di donna-artista che ha fatto della sua vita un capolavoro di libertà e resilienza, di amore e lotta sociale, di indipendenza e coraggio. Portare in scena la sua storia immersa nelle canzoni della sua terra, il Messico, per noi è sempre un onore e una grande emozione e questo spettacolo ci ricorda che è importante ogni giorno, ancora nel 2024, porre l'accento sui diritti internazionali delle donne".

“Yo te cielo, así mis alas se extíenden enormes para amarte sin medida”

“Io ti cielo, affinché le mie ali si aprano a dismisura per amarti senza confini”

(da un frammento di una lettera che Frida Kahlo indirizzò al poeta messicano Carlos Pellicer)

Il reading-musicale ha una durata di circa 90 minuti con arrangiamenti originali, cantati ed eseguiti dal vivo da:

• Alfredo De Giovanni: voce narrante, chitarra

• Floriana Ferrante: voce

• Domenico Lopez: chitarra solista

• Ilaria Stoppini: flauto traverso

• Giovanni Chiapparino: percussioni e fisarmonica

• Alessio Campanozzi: contrabbasso

INFO EVENTO

Teatro Comunale Sebastiano Arturo Luciani

Piazza Vittorio Emanuele II - Acquaviva delle Fonti (BA)

Biglietti online qui: bit.ly/VIVALAVI (www.anchecinema.com – sezione biglietteria)

Biglietti disponibili anche al botteghino del Teatro Luciani.

Il botteghino del Teatro Luciani è aperto dalle ore 16.00 nei giorni in cui è programmato un evento.

INFO SMS/WhatsApp 329 64 99 552

TARIFFE di questo spettacolo

intero POLTRONISSIMA 15€

ridotto POLTRONISSIMA 13€

intero POLTRONA 12€

ridotto POLTRONA 10€

+ diritti di prevendita

La tariffa ridotta è riservata agli under 30 e agli over 65.