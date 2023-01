Vivaciuos, sonorità jazz, contemporary e brazilian

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 4 marzo 2023 alle ore 21.00 nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce è il turno di “Vivacious” insieme allo Stefania Arcieri Trio con Stefania Arcieri alla voce, Eugenio Macchia al pianoforte e Gianluca Aceto al basso elettrico.



Un concerto in Puglia per ascoltare le raffinate melodie composte da alcuni tra i più importanti autori di musica jazz, contemporary e brazilian, tra cui Chick Corea, Horace Silver, A.C. Jobim, Ary Barroso, Billy Strayhorn, Cole Porter e Wayne Shorter. Una raccolta di standards rari e sofisticati che consentirà al pubblico di scoprire sonorità speciali, sfumature di colore poco consuete e il tocco personale di Stefania Arcieri, cantante e compositrice, e dei talenti straordinari di Eugenio Macchia e Gianluca Aceto. Non mancheranno anche brani originali, composti negli ultimi anni da Arcieri e da poco diventati un CD, che rivivranno sempre insieme alle due forti personalità della scena musicale attuale, che qui si divertono a esplorare, interpretare, improvvisare e proporre spunti inediti, attraversando momenti intensi di grande energia, delicatezza, eleganza.