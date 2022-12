Vivere di Anna Piscopo al Teatro Abeliano

VIVERE

di e con Anna Piscopo

produzione BAM-Teatro



Chiusa in casa, Calimba Di Luna e? in panico: la tensione e? alle stelle mentre si prepara a ricevere Papi, un boss del Cartello conosciuto in chat che potrebbe riscattarla per sempre da un passato di abbandoni. Tale appuntamento sarà l’inizio di una nuova vita, un mix di emozioni troppo esplosive per una che, come lei, vive da anni segregata in casa, accumulando oggetti. Desiderio e paura fanno a pugni, mentre il Condominio e la Asl che la vogliono fuori dall’appartamento rischiano di mettere a repentaglio l’appuntamento tanto atteso. Vivere! quindi racconta con sarcasmo e comicità il disturbo dell’accumulo, scavando nella psicosi di una donna che si e? “sepolta viva” in una casa piena di oggetti per non sentire il gelo della sua solitudine. Questa patologia, sempre più diffusa nel contemporaneo – basti pensare al successo del docu- reality tv Sepolti in casa (Hoarding: Buried Alive) – e? il pretesto per interrogarsi sull’isolamento che sempre più persone sentono di vivere, anche quando non sono sole.