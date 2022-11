"Vivere!" con Anna Piscopo in scena al Teatro giù la maschera

L’ottava edizione de Il Peso della Farfalla si chiude con l’anteprima di Vivere!, spettacolo che vede in scena al Teatro Giù la maschera, venerdì 18, sabato 19 novembre (ore 21:00) e domenica 20 novembre (ore 18.00) Anna Piscopo, giovane e versatile attrice di origine barese trapiantata a Roma che ha fatto della satira la sua cifra stilistica.

Vivere! coprodotto da BAM teatro e Nutrimenti Terrestri, è l’ultimo lavoro nato da Anna Piscopo e Lamberto Carrozzi, che firmano e dirigono insieme questo loro terzo spettacolo.

Dopo un processo di scrittura lungo, durato oltre due anni, Piscopo/Carrozzi impongono una riflessione sul senso del pieno e del vuoto e sull’amore. Con un dialetto ibrido che ricorda il modo di parlare tipico dei meridionali ormai “romanizzati”, la pièce racconta con sarcasmo e comicità il disturbo dell’accumulo, scavando nella psicosi di una donna che si e? “sepolta viva” in una casa piena di oggetti per non sentire il gelo della sua solitudine.

Questa patologia, sempre piu? diffusa nel contemporaneo, e? il pretesto per interrogarsi sull’isolamento che sempre piu? persone sentono di vivere, anche quando non sono apparentemente sole.

Chiusa in casa, Calimba Di Luna è colta dal panico: la tensione è alle stelle, mentre si prepara a ricevere Papi, un boss del Cartello conosciuto in chat, l’uomo potrebbe riscattarla per sempre da un passato di abbandoni. Questo appuntamento potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova vita: ma è un mix di emozioni troppo esplosive per una che, come lei, vive da anni segregata in casa, accumulando oggetti.

Desiderio e paura fanno a pugni, mentre il condominio e la Asl vogliono Calimba fuori dall’appartamento maleodorante.

Il Peso della Farfalla ideato e diretto da Clarissa Veronico è curato dall’associazione per le culture Punti Cospicui e sostenuto da Regione Puglia, Comune di Bari, Radiomadonnellenberg – progetto Urbis PON Metro 2014-2020.

DA VENERDÌ 18 A DOMENICA 20 NOVEMBRE (FERIALI ORE 21:00, DOMENICA ORE 18:00)

Teatro Giù la maschera, via Ospedale di Venere 36, Carbonara di Bari.

ANTEPRIMA REGIONALE

Vivere!

con Anna Piscopo, scritto e diretto da Anna Piscopo e Lamberto Carrozzi. Produzione Bam Teatro, coproduzione Nutrimenti Terrestri.

INFO E BOTTEGHINO

Tutti gli spettacoli sono per un numero limitato di spettatori, la prenotazione è obbligatoria alla mail:

punticospicui@gmail.com