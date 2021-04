Incontro online di prevenzione alle droghe per gli studenti dell’Archimede.



Un gruppo di classi dell’Archimede sedi di Barletta e Andria, sabato 24 Aprile 2021, parteciperà ad un’assemblea sul tema: “Vivi! Non Dipendere”.



L’iniziativa avrà luogo in ambiente meet con la collaborazione dell’Associazione “Dico No alla Droga Puglia”, con inizio alle ore 11.00



VIVI! NON DIPENDERE.



Saluti Istituzionali

- Prof.ssa Anna Ventafridda, Dirigente Scolastico Archimede;



Introduce e modera:

- Sig. Pierpaolo Ramondetta, Vice Presidente Dico No alla Droga Puglia;



Relazioni a cura di:

- Dott. Maestro Domenico Taddei, Docente Nazionale della Federazione Italiana Krav Maga ed ex sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri;



- Avv. Marilena Petronelli, Vice presidente dell’ASD Nelly Volley;



- ¬Sig. Roberto Corvasce, Istruttore di Boxe;



- Dott.ssa Cristina Dinoia, Nutrizionista;



- Testimonianza a cura della Sig.ra Feliciana Galtieri.



«E’ importante affrontare questo tema con i giovani” – spiega il presidente dell’associazione Dico No alla droga Puglia, l’Avv. Barbara Fortunato - «in quanto la tematica della prevenzione è l’unica arma che abbiamo per istruire i ragazzi. Dopo un primo incontro di sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti, ora è la volta di un altro appuntamento su “dipendenze e sport”. Infatti, negli ultimi anni c’è stato un aumento di abuso di sostanze anche tra le file degli sportivi.».



I volontari sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, ed è per questo che da anni portano avanti iniziative di prevenzione per tutti i cittadini pugliesi.