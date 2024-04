A Bari tornano Vivicittà e Running Heart, due eventi all'insegna dello sport e della prevenzione

Tutto pronto per la quarantesima edizione di Vivicittà, la storica manifestazione podistica organizzata da Uisp Bari e da Password, in programma domenica 14 aprile a Bari.

La novità più grande di questa edizione, che prenderà il via alle 9.30 di domenica 14 aprile da Largo Due Giugno, è l'abbinamento con la Running Heart, la corsa del cuore: sabato 13 aprile, nel Vivicittà Village, sarà infatti presente il Villaggio della prevenzione, presso il quale sarà possibile effettuare gratuitamente elettrocardiogramma e misurazione della glicemia. Inoltre, in collaborazione con Federfarma Bari, iscrivendosi nelle farmacie convenzionate si potrà effettuare un elettrocardiogramma gratuito direttamente in farmacia. In virtù di questo vero e proprio gemellaggio con la Running Heart, Vivicittà Bari sarà riconosciuta come prima tappa del circuito Fidal “Trofeo Terra di Bari”.

Come sempre, sarà possibile partecipare alla gara sui 10 km (competitiva e non) e alla passeggiata ludico motoria da 4 km. Il costo dell'iscrizione è di 15 euro, con i quali si riceverà anche il kit gara che comprende la maglia di questa edizione, bianca con rombi rossi, che rievoca le gesta del Bari di Protti e Tovalieri, oltre ai gadget degli sponsor.

Appuntamento, quindi, a domenica 14 aprile per una gara che a Bari ha visto vincere atleti del calibro di Antonio Erotavo e Giacomo Leone e che, soprattutto, farà trascorrere a tutte e a tutti una giornata all’insegna dello sport, della tutela dell’ambiente e della cura della salute.

Maggiori informazioni sulla pagina web: https://www.vivicitta.run/